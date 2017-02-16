女高生學生證掉水溝 打110求助警界「馬蓋先」
2017-02-16 13:09
女高中生接回學生證時興奮對吳員稱讚不愧是「馬蓋先」並要求合影。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女高中生放學後準備搭公車，一時手滑將具悠遊卡功能的學生證掉入水溝內，雖費盡洪荒之力仍無法打開水溝蓋取回急求援，與藝人吳宗憲同名的第五分局警員原就是美劇馬蓋先影集的忠實觀眾，他腦筋一閃借了一把大鐵鎚回到現場，會同水湳里長慢慢敲打鬆脫水溝蓋，最後順利取出學生證替女學生解危。
蕭姓女高中生本月7日至文心路購買文具後到北屯區中清路、大連路口公車站準備搭車回家，未料伸手自書包抽取學生證時，一時手滑眼睜睜見學生證沿水溝蓋隙縫掉入水溝內，由於學生證具悠遊卡功能搭乘公車上下學全依賴它，一時不知如何是好！
蕭女雖費盡洪荒之力仍無法打開水溝蓋取回學生證，正苦無對策之際，突想起日前媒體曾報導第五分局水湳派出所有關「馬蓋先」智取水溝內鑰匙圈一事，立即撥打110向警方求助。
水湳所值班員警接獲通報往旁一瞧，立即點名有警界「馬蓋先」之稱的同事吳宗憲出場解危，吳員迅速抵達現場瞭解狀況後，發現水溝蓋緊黏單靠手臂之力無法移動，且以水溝深度使用夾子也夾不出學生證。
正愁如何協助取出時，吳員腦筋一閃跑到鄰近機車行借了一把大鐵鎚回到現場，會同水湳里長賴進堂慢慢敲打水溝蓋終鬆脫，終於順利取出學生證，蕭女接回學生證時興奮對吳員稱讚不愧是「馬蓋先」並要求合影，臨上公車時一再向里長及吳員致謝。
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