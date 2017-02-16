情人節才剛過 這對男女卻因搭訕互毆
2017-02-16 13:04
〔記者謝君臨／台北報導〕搭訕不成竟互毆！台北市男子阿忠去年6月在路上搭訕女子小如（均化名），遭對方拒絕，還被小如持手機拍攝，阿忠憤而奪走小如手機再歸還，事後，2人又進入同一家手機行，爆發肢體衝突，雙方互告傷害、性騷擾等罪；台北地檢署調查後，今依傷害罪起訴2人，性騷擾部分則因罪嫌不足，處分不起訴。
檢方調查，去年6月27日晚間8時許，阿忠徒步走在松山區慶城街騎樓，遠遠瞥見年輕貌美、身材姣好的小如，當下頗為心動，躊躇一會兒後，終於鼓起勇氣上前搭訕，希望能加入小如的LINE帳號，雙方做個朋友。
不料，小如被阿忠突如其來的舉動嚇了一跳，當下嚴厲拒絕，並拿起手機拍攝阿忠，阿忠見狀，要求小如不要再拍，但小如仍未停手，阿忠一氣之下，搶走小如的手機，雙方爆發口角，過了一陣子，阿忠才將手機歸還，悻然離去。
而後，冤家路窄的雙方又不約而同地進入同一家手機行，阿忠一見小如，正打算轉頭離開，卻被小如阻止，表示已經報警，要求阿忠留下等候警員到場，阿忠聞言不予理會，逕自離去，小如見狀，上前抓住阿忠胸部、衣領，阿忠掙脫後，小如再拉住阿忠背包拉帶，被阿忠甩開跌倒。
警方獲報到場，雙方互控對方傷害、性騷擾，阿忠受有雙上肢、胸部多處表淺性損傷，小如則是右手第三、第四指甲部分受損、雙膝部輕微挫傷。
檢察官調查期間，雙方不願和解撤告，2人均被依傷害罪嫌起訴，至於性騷擾部分，檢察官則認定罪嫌不足，均不起訴。
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