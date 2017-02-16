| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

情人節才剛過 這對男女卻因搭訕互毆

2017-02-16  13:04

〔記者謝君臨／台北報導〕搭訕不成竟互毆！台北市男子阿忠去年6月在路上搭訕女子小如（均化名），遭對方拒絕，還被小如持手機拍攝，阿忠憤而奪走小如手機再歸還，事後，2人又進入同一家手機行，爆發肢體衝突，雙方互告傷害、性騷擾等罪；台北地檢署調查後，今依傷害罪起訴2人，性騷擾部分則因罪嫌不足，處分不起訴。

檢方調查，去年6月27日晚間8時許，阿忠徒步走在松山區慶城街騎樓，遠遠瞥見年輕貌美、身材姣好的小如，當下頗為心動，躊躇一會兒後，終於鼓起勇氣上前搭訕，希望能加入小如的LINE帳號，雙方做個朋友。

不料，小如被阿忠突如其來的舉動嚇了一跳，當下嚴厲拒絕，並拿起手機拍攝阿忠，阿忠見狀，要求小如不要再拍，但小如仍未停手，阿忠一氣之下，搶走小如的手機，雙方爆發口角，過了一陣子，阿忠才將手機歸還，悻然離去。

而後，冤家路窄的雙方又不約而同地進入同一家手機行，阿忠一見小如，正打算轉頭離開，卻被小如阻止，表示已經報警，要求阿忠留下等候警員到場，阿忠聞言不予理會，逕自離去，小如見狀，上前抓住阿忠胸部、衣領，阿忠掙脫後，小如再拉住阿忠背包拉帶，被阿忠甩開跌倒。

警方獲報到場，雙方互控對方傷害、性騷擾，阿忠受有雙上肢、胸部多處表淺性損傷，小如則是右手第三、第四指甲部分受損、雙膝部輕微挫傷。

檢察官調查期間，雙方不願和解撤告，2人均被依傷害罪嫌起訴，至於性騷擾部分，檢察官則認定罪嫌不足，均不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：情人節才剛過 這對男女卻因搭訕互毆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.