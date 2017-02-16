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2個月騙500萬元 三重警破詐騙集團

2017-02-16  12:48

〔記者王宣晴／新北報導〕台南市一名30歲的柯姓男子吸收工人、無業民眾作為詐騙集團車手，以親友借款、消費糾紛，短短2個月騙了24名民眾，得手近500萬元；新北市三重警分局獲報，調查埋伏後逮到王姓車手，費時4個月破獲該詐騙集團，逮到9名嫌犯，全以詐欺罪嫌將他們送辦。

警方調查，柯男從去年6月初開始在台灣各地吸收以工人、無業民眾作為詐欺車手，年齡層從52歲到21歲，相當廣泛，受騙民眾更遍及基隆、花蓮、高雄，連金門都有民眾被害，三重警分局偵查隊接獲民眾報案，鎖定固定在三重天台附近犯案的21歲王姓嫌犯，埋伏後將他逮捕到案。

警方表示，今年8月底持續調查，鎖定該集團其他8名成員，在雙北地區逮到7名成員，去年12月到台南逮到柯姓主嫌，破獲該詐騙集團，全數以詐欺罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 三重警分局。（記者王宣晴攝）

    三重警分局。（記者王宣晴攝）

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