封立院不讓立委外出 蔡丁貴拘役50天定讞
2017-02-16 12:43
3年前「公投護公灣聯盟」封鎖立院出入口，不讓立委外出，要求做成廢核四決議，高院今判召集人蔡丁貴拘役50天，可易科罰金5萬元定讞。（資料照，記者蘇金鳳攝）
〔記者楊國文／台北報導〕3年前「公投護台灣聯盟」號召群眾集結於立法院門口，要求立法委員決議廢核四，用大鎖鎖住拒馬，不讓立委外出，其召集人蔡丁貴腳踹台北市中正一分局督察組警官凃欣安，還辱罵三字經，高等法院今依妨害公務罪判蔡丁貴拘役50天，得易科罰金5萬元，前執行長賴芳徵拘役40天，得易科罰金4萬元，全案定讞。
判決指出，公投盟與支持群眾103年4月29日上午分批在立院各出入口，在拒馬外靜坐抗議，中午時立委們準備各自外出用餐，賴芳徵將中興大樓出口前的拒馬，用機車大鎖鎖住，警方拉不開拒馬，副分局長指揮員警逮捕賴芳徵。蔡丁貴見狀，怒罵身材高壯的凃欣安「百九仔，X你娘」，出右腳狠踹凃欣安的屁股一腿，凃身體不穩向前跌了一步。
下午1時許，在忠孝東路、鎮江街口的群眾，堵到吳育昇的座車，公投盟支持者葉宥辰大字型躺在馬路上阻擋車輛前進，成員李柏璋在中興大樓濟南路側門車道，爬上立委林明溱的座車引擎蓋阻擋；半小時之後，警方在在忠孝東路、鎮江街口將群眾推到車道兩側時，支持者鄭淑君咬了廖姓員警左手背一口，警方將蔡丁貴等人依妨害公務等罪移送法辦。
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