通緝犯開槍嚇退仇家還報案 自曝軍火庫被逮

張男為新竹、苗栗詐欺通緝犯。（記者許展溢翻攝）

2017-02-16 12:39

［記者許展溢／苗栗報導］在新竹擔任廚師的詐欺通緝犯36歲張姓男子，昨天清晨在竹南鎮大埔七街一棟大樓住處，與仇家發生糾紛，當場開槍嚇對方後，竟異想天開佯裝住戶向警局報案，張男在陽台看到警方，還嚇到急忙衝入房內，員警察覺有異，立馬敲門搜索，赫然發現屋內藏多把手槍，宛如小型軍火庫。

警方指出，昨天清晨約6點多，接獲民眾報案表示，大樓發生糾紛，爭吵聲不停，還有槍聲，竹南警分局大同派出所2名員警趕緊前往現場，卻不見任何動靜。

警方說，正準備離開，發現遠處一棟公寓7樓的陽台，張男驚慌往樓下看，與員警對到眼，還馬上衝進房內，員警認為可疑，在大樓警衛陪同下上前敲門。

警方表示，門敲多次張男才開，盤查發現張男竟是詐欺案通緝犯，張男神色慌張，又一直盯著衣櫃看，實在詭異，一打開竟藏空氣長槍1把，空氣手槍1把、改造手槍2把、彈匣5個、子彈１顆，就像一座小型軍火庫。

警方調查，張男因向當鋪買汽車，後續沒付完款項，當鋪想要把車收回，才爆發糾紛。張男否認開槍，辯稱空氣手槍，及一把改造手槍是在網路購買，其它的則是朋友寄放。

讓警方傻眼的是，張男坦承該案是自己報案，原只想把仇人嚇跑，沒想到自己卻遭逮。

訊後張男已遭警方依違反槍砲彈藥刀械、詐欺通緝罪移送新竹、苗栗地檢署。警方表示，目前正積極追查張男有無渉及他案和槍枝來源。