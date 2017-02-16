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500外籍娘子軍襲雙北 賣淫大王10年狠榨3億

警方查獲吳嫌經營的色情卡拉OK。（記者徐聖倫翻攝）

2017-02-16  12:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕10年賺3億！移民署新北市專勤隊偵破雙北最大賣淫大王，綽號「吳董」的52歲嫌犯吳誌麒在雙北市經營樓鳳、茶莊、色情護膚、色情卡拉OK逾10年，營業額破3億，有人口販運前科的他專找對岸、南洋女子來台賣淫，旗下小姐全盛期有500人，承辦人員打趣說「靠這500娘子軍都要把雙北的男人口袋榨乾了！」

去年新北市專勤隊破獲「文哥人口販運集團」，印尼籍女子吉安娜誘騙同鄉來台賣淫，並用毒品控制小姐行動，專勤隊以此追查上游，發現所有證據都指向吳嫌。據悉，吳嫌以LINE攬客，不時在動態張貼小姐資訊，除應召站，北市多家色情護膚、卡拉OK也都是吳嫌「供貨」，對旗下小姐的控管，吳嫌也有教戰守則令小姐參閱並遵守。

新北市專勤隊會同新北市刑大、中和警分局、萬華警分局、台北憲兵隊等單位組成專案小組，經過數月調查，14日晚間於雙北兵分12路搜索，帶回吳嫌與共犯等10人、賣淫女子10人、查扣現金30餘萬，吳嫌將依違反《人口販運防治法》、妨害風化等罪將吳嫌等10人移送法辦。

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  • 移民署逮回賣淫大王「吳董」吳誌麒。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署逮回賣淫大王「吳董」吳誌麒。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方在賓館查獲正在賣淫女子。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在賓館查獲正在賣淫女子。（記者徐聖倫翻攝）

  • 吳嫌利用LINE攬客。（記者徐聖倫翻攝）

    吳嫌利用LINE攬客。（記者徐聖倫翻攝）

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