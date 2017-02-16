飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬

2017-02-16 12:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕余姓女子見基隆市某私立老人養護中心女老闆眼睛不好，無法查帳，以作假帳等方式，利用職務之便4年A走健保費、薪水共276萬2472元。基隆地檢署今天依業務侵占罪將她起訴。

起訴書指出，66歲的余姓女員工98年起受僱陳姓女老闆娘經營的基隆市某私立老人養護中心，擔任業務主任，負責收取老人照顧費用、繳款與會計工作。

陳姓女老闆102年間，接獲法務部行政執行署宜蘭分署通知積欠健保費1萬6862元與滯納金2529元，才知余作假帳A走安養中心健保費。

檢察官查出，余女明知高姓廚工100年間已經離職，仍繼續製作帳目支付高薪資共12萬5000元薪資支出，再予以侵占。

此外，余女不僅偽造帳目支付尿布廠商37萬3140元，還把原本該匯給老闆的錢也A走，累計4年共侵占276萬2472元。

基隆地檢署認定余女涉犯業務侵占罪，今天將她起訴。