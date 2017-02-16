驚聳！撿屍變真屍 美熟女灌酒奪命

2017-02-16 12:05

〔記者項程鎮／台北報導〕男子葉峰源約出網路上認識的劉姓美熟女，一同到嘉義市某釣蝦場喝酒唱歌，葉男故意連點3瓶58度高粱酒灌醉劉女，再趕走被劉女叩來解圍的吳姓男同事，趁機「撿屍」劉女回自己租屋處性侵，隔天劉女因酒精中毒、食物哽咽死亡，最高法院維持台南高分院見解，依乘機性交和過失傷害致死罪，判處7年4月徒刑確定。

判決指出，葉男辯稱自己和劉女是男女朋友，雙方是合意性交，沒有乘機性侵，睡醒後發現劉女沒有反應趕緊報案，之前劉女每天和他喝酒也不會這樣。

不過釣蝦場廚師、劉女的吳姓男同事和載劉女回葉男家的鄭姓計程車司機等人作證時，都指劉女當時已醉得不省人事，法醫相驗報告指劉女死於食物哽噎及急性酒精中毒，血液酒精高達732mg/dl。

台南高分院調閱葉男和劉女的LINE通訊內容，都是葉男單方一廂情願大獻殷勤，並未見劉女有何反應，葉男也提不出兩人的合照或其他證據證明交往過，認定兩人不是男女朋友，合議庭痛批葉男為逞獸慾，趁劉女爛醉，騙開吳男，再招來計程車帶劉女回租屋處性侵，事後沒注意劉女身體狀況，導致劉女死亡，且未與被害人家屬達成和解，依乘機性交罪判處6年6月、過死致人於死罪1年，應執行7年4月，上訴後被最高法院駁回。