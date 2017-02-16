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高階警調動網傳名單錯誤多 引發陰謀論揣測

2017-02-16  11:51

〔記者湯世名／彰化報導〕陰謀論？警政署即將發布高階警官調動之際，網路這2天卻已瘋狂流傳一份多達12人的調動名單，熟悉內情的警界人士一看到名單就說「至少錯一半！」其中網傳的彰化縣警局長人選是由新北市政府警察局副局長陳永利接任，不過據了解，現任彰化縣警局長楊崇德已確定獲得留任，其餘部分名單也多有錯置，這份名單卻在正式發布前搶先曝光，引發警界「陰謀論」的揣測。

這份網傳的名單，包括保三總隊主秘張春波調台中市警察局主秘、保四總隊長張蒼波調台中市警察局副局長、台中市警察局副局長蔡耀坤調保四總隊長、台北市警察局主秘邱寬愉調南投縣警察局長、南投縣警察局長魏慶賢調台中市警督察長、新北市警察局副局長陳永利調彰化縣警察局長、新竹市警察局長陳耀南調新北市警察局副局長、高雄港總隊長江雅文調屏東縣警察局長。

這份名單流傳多日，引發警界人士揣測「到底是真？還是假？」甚至有人針對被傳言將異動者發出「無領導能力」、「不體恤下屬」、「敢來就給他好看」等毫不留情的批評。

有警界人士在看到這份名單就說「至少錯一半！」並舉例說，其中網傳的彰化縣警局長人選是由新北市政府警察局副局長陳永利接任，其實陳永利原本的確要接任彰化縣警察局長，但現任彰化縣警察局長楊崇德已在今年農曆春節前後就確定獲得留任，因此這次網傳陳永利要來接任彰化縣警察局長的消息，並不確實。部分縣市調職或到任者也不正確。

警界人士指出，警職調動向來都是高度敏感，尤其是高階警官異動，檯面下的角力，牽一髮而動全身，提前曝光等於是「見光死」，或有可能是亟欲外調者刻意放出消息來「試水溫」，不論如何，這2天警政署發布正確人事令後即可揭曉。

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  • 網路瘋傳高階警官調動消息，據了解彰化縣警局長楊崇德已獲留任。（記者湯世名攝）

    網路瘋傳高階警官調動消息，據了解彰化縣警局長楊崇德已獲留任。（記者湯世名攝）

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