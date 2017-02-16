高階警調動網傳名單錯誤多 引發陰謀論揣測
2017-02-16 11:51
〔記者湯世名／彰化報導〕陰謀論？警政署即將發布高階警官調動之際，網路這2天卻已瘋狂流傳一份多達12人的調動名單，熟悉內情的警界人士一看到名單就說「至少錯一半！」其中網傳的彰化縣警局長人選是由新北市政府警察局副局長陳永利接任，不過據了解，現任彰化縣警局長楊崇德已確定獲得留任，其餘部分名單也多有錯置，這份名單卻在正式發布前搶先曝光，引發警界「陰謀論」的揣測。
這份網傳的名單，包括保三總隊主秘張春波調台中市警察局主秘、保四總隊長張蒼波調台中市警察局副局長、台中市警察局副局長蔡耀坤調保四總隊長、台北市警察局主秘邱寬愉調南投縣警察局長、南投縣警察局長魏慶賢調台中市警督察長、新北市警察局副局長陳永利調彰化縣警察局長、新竹市警察局長陳耀南調新北市警察局副局長、高雄港總隊長江雅文調屏東縣警察局長。
這份名單流傳多日，引發警界人士揣測「到底是真？還是假？」甚至有人針對被傳言將異動者發出「無領導能力」、「不體恤下屬」、「敢來就給他好看」等毫不留情的批評。
有警界人士在看到這份名單就說「至少錯一半！」並舉例說，其中網傳的彰化縣警局長人選是由新北市政府警察局副局長陳永利接任，其實陳永利原本的確要接任彰化縣警察局長，但現任彰化縣警察局長楊崇德已在今年農曆春節前後就確定獲得留任，因此這次網傳陳永利要來接任彰化縣警察局長的消息，並不確實。部分縣市調職或到任者也不正確。
警界人士指出，警職調動向來都是高度敏感，尤其是高階警官異動，檯面下的角力，牽一髮而動全身，提前曝光等於是「見光死」，或有可能是亟欲外調者刻意放出消息來「試水溫」，不論如何，這2天警政署發布正確人事令後即可揭曉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 日台交流協會派員 高中駐點教日文
- 小熊先發個個是鬼 萊斯特最具頭香相
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 前黃復興主委挺郝
- 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 分數出來囉！今上午9時開放查詢學測成績
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- MLB》3屆明星強投拒絕出席春訓 洋基老闆說話了
- 彰市長選舉未開跑 先打看板戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- NBA》洛夫左膝動刀休六週 甜瓜遞補進明星賽
- 不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX
- 棄守灌酸剝皮樹 環團轟制度殺樹
- 好想媽 18歲男尋回失聯15年母
- 對同婚修法進度感到訝異... 小英談自己的看法
- 3年手術5次／車禍缺骨5公分 顯微植骨擺脫噩夢
- 雙輪助行器 防跌好支撐
- 北門區志發表 學者感動：9旬耆老熱情
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
- 搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪
- 汪笨湖病重時 陳水扁曾前往探視
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 金正男表哥 也遭特務毒手
- 國銀投資海外FinTech眾籌平台 上海銀搶頭香
- 國際樂團教打鼓 特教生舞力全開
- 高捷搶頭香 獲准經營寬頻電路出租
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍擬收購歐寶
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 暗殺金正男另名女嫌被逮捕！ 警方全力追緝4男
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
- 自由廣場》廢黃復興！
- 反擊川普 墨西哥擬抵制美玉米進口
- 川普競選團隊主席 被爆接觸俄情報員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高階警調動網傳名單錯誤多 引發陰謀論揣測
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分