「手握方向盤」才算工時？ 30多年前的函釋這麼說...
2017-02-16 12:54
有網友翻出一張民國74年的內政部函釋，明確寫道「工作時間包含待命時間在內」。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕國5遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，公路總局稱，公路駕駛10小時的法定工時，是指「手握方向盤的時間」為準，引發爭議，有網友翻出民國74年的內政部函釋，函釋上寫駕駛的工作時間「應包含待命時間在內」。
根據交通部《汽車運輸業管理規則》，駕駛每天駕車時數不得超過10小時，但駕車時數是以「握方向盤」的時間為準；公路總局官員表示，遊覽車運輸業的工時管理，並不是在看行程長短，而是指手握方向盤時間，稱假設遊覽車駕駛把遊客載到景點後，等候遊客遊賞的時間處於休息狀態，勞檢時就不會把上述休息時間，算在工時裡面，此番標準引發外界質疑。
結果有網友翻出一張民國74年的內政部函釋打臉，該函要旨寫道「工作時間包含待命時間在內」，內文明確指出：「職業汽車駕駛人工作時間，係以到達工作現場報到時間為開始，且其工作時間應包含待命時間在內」。
許多網友紛紛在臉書上分享該函釋，「再凹就不好看啦」、「所以現在是誰說了算」、「法律常識倒退32年才是現在正夯的主流啦」、「承攬不是勞雇，就算解釋的再齊全也一樣」。
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