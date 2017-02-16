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藝品直播網購糾紛？ 彰化和美傳砸車砸攤

2017-02-16  11:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藝品直播網購的糾紛？彰化縣和美鎮傳出砸車砸檳榔攤事件，受害者不願提告，但警方仍透過監視器畫面鎖定特定對象來偵辦！

這起砸車事件畫面被上傳到網路社團，和美警分局塗厝所長徐翊茗表示，這起砸車砸攤事件發生在14日深夜10點左右，警方接獲路人報案到場，警方到場時，滋事民眾已經離去。

警方調查發現，被害男子在和美鎮經營檳榔攤，同時也在網路直播賣藝品，住家就在檳榔攤旁邊，當晚自用車就停在住家前面，滋事群眾約有10多人，開著約10台車前來，分別持棍棒等器具朝住家、檳榔攤與車輛猛砸，被害男子車輛的車窗幾乎全毀，住家、檳榔攤則是玻璃、門窗受損，但被害人並無受傷。

徐翊茗強調，由於毀損是告訴乃論，被害人當場表示不願提告，透露可能是網路直播藝品的網購糾紛，但會自行處理，事後就無法聯絡到人，由於聚眾滋事仍違反社會秩序維護法，已調閱監視器畫面偵辦中。

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  • 彰化縣和美鎮傳出糾眾砸車砸攤事件。（圖擷取自爆料公社）

    彰化縣和美鎮傳出糾眾砸車砸攤事件。（圖擷取自爆料公社）

  • 彰化縣和美鎮傳出糾眾砸車砸攤事件。（圖擷取自爆料公社）

    彰化縣和美鎮傳出糾眾砸車砸攤事件。（圖擷取自爆料公社）

  • 彰化和美傳出砸車砸攤事件，被害人車輛的車窗幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化和美傳出砸車砸攤事件，被害人車輛的車窗幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）

  • 彰化和美傳出砸車砸攤事件。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化和美傳出砸車砸攤事件。（記者劉曉欣翻攝）

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相關關鍵字： 砸攤 砸車 網購糾紛 違反社會秩序維護法
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