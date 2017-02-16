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指鄭永金「搓湯圓」遭判刑 竹縣長邱鏡淳更審改無罪

2017-02-16  11:44

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣長邱鏡淳被控103年11月競選連任時，涉公開指稱對手鄭永金收公共工程回扣並以「搓湯圓」方式擺平司法案件，邱男一、二審都被依違反選舉罷免法判4月徒刑、褫奪公權1年，全案上訴後，高等法院更一審認定邱未指名道姓、發言有所本，也無實質惡意，今改判無罪。還可上訴。

鄭永金提起自訴指稱，邱鏡淳103年11月25日下午2時許，在新竹縣橫山鄉發表政見時，公開表示「桃山隧道…commission（回扣）全部拿光光」、「因為這個人，非常會做人，非常會這樣搓湯圓，檢察官其他全被他搓光光」等語，是在影射他收受工程包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平司法案件。

邱鏡淳今未到庭聆判，審理時，他強調「沒犯罪、沒散播謠言、沒傳播不實事項」，邱稱當時發言沒指名道姓，其實他講的是桃山隧道的承包商，鄭永金自己對號入座，辯護律師強調，邱鏡淳當時用客語說的「搓粄圓湯」，意思是很會作公關、很會做人，但被翻譯成國語（應為台語）「搓湯圓」而變了調。

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  • 指對手鄭永金「搓湯圓」被判刑，新竹縣長邱鏡淳（圖）更審獲判無罪。（記者黃美珠攝）

    指對手鄭永金「搓湯圓」被判刑，新竹縣長邱鏡淳（圖）更審獲判無罪。（記者黃美珠攝）

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