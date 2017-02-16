土製炸藥炸門討賭債 23歲「大哥」開毒趴被逮
幫派首惡陳重光涉嫌率眾到被害人住處放置土製炸彈炸門催討賭債，幫眾們放置炸彈後迅速逃離（見圖），瞬間傳出爆炸 巨響。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕23歲幫派男子陳重光自封天道盟同心會老大，年紀輕輕插旗四大幫會，廣招小弟加入黑幫組織，經營網路簽賭、六合彩與重利放款牟利，當被害人還不出錢，陳嫌動輒恐嚇威脅，甚還自製土製炸藥炸飛被害人住處大門，行徑囂張，新北市板橋、樹林警方兵分多路，趁陳嫌帶小弟與傳播妹大開毒趴時逮人，12人全被帶回法辦，瓦解犯罪組織。
檢警調查，陳重光為首的暴力組織，清一色都是八年級生，平常都在新北樹林活動，幫會成員對外討債或圍事都以天道盟同心會為名號，更與其他黑幫結盟，透過臉書聯繫；陳嫌臉書上書寫大大的「江湖」兩字。
行事兇狠的他，是該幫會的大哥，23歲就指使幫眾經營六合彩及運彩簽賭，一旦有民眾賭輸還不出錢，他就會帶人登門恐嚇毆打，簽下比原本賭債高出數倍的本票，賺取暴利，甚至還恐嚇威脅要把被害人帶往國外從事詐騙機房及傳播公關的工作，讓被害人嚇破膽。
誇張的是，其中一名被害人因為得罪陳男，讓他心有未甘，去年4月趁著三更半夜帶小弟到被害人住處，用自製的爆料物炸門示威，只見轟天巨響，鐵捲門整個炸飛，幸好當時半夜沒人經過，但囂張行徑全被監視器拍了下來。
板橋警分局偵查隊在新北地檢署檢察官陳玟瑾指揮下，結合樹林分局及彰化刑大等單位，動員23名警力荷槍實彈，到集團成員落腳的桃園一間摩鐵查緝，警方攻堅進入時，一群人正在開毒品轟趴，還找來4名傳播妹助興，桌上擺滿各類毒品，空氣中更是瀰漫著異味，現場查扣甩棍、愷他命毒品5包、毒咖啡包11包、搖頭丸7顆、咖啡包殘渣袋13包及K盤等證物。
警方將12人通通帶回警局偵辦，其中5人是警方蒐報的暴力組織集團成員，7人則受邀前往參加毒品轟趴，除吸毒者依毒品罪送辦外，黑幫集團成員警方今天依組織條例、槍砲條例、賭博、傷害、妨害自由及恐嚇等罪移送法辦。
幫派首惡陳重光涉嫌率眾到被害人住處放置土製炸彈炸門催討賭債，幫眾們放置炸彈後迅速逃離，瞬間傳出爆炸巨響、竄出煙霧。（記者吳仁捷翻攝）
板橋警分局等單位在桃園市摩鐵內，破獲陳重光等人大開毒趴，起出毒咖啡包等證物。（記者吳仁捷翻攝）
主嫌陳重光臉書上，打上江湖兩字，行徑囂張。（記者吳仁捷擷取自臉書）
板橋警分局破獲幫派份子陳重光涉嫌以土製炸彈炸破被害人住處討債，圖為遭炸破的鐵門。（記者吳仁捷翻攝）
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標題：土製炸藥炸門討賭債 23歲「大哥」開毒趴被逮
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