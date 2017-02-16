剝皮酒店教父罕見當庭還錢 他看到新聞後也來告...
2017-02-16 11:39
〔記者錢利忠／台北報導〕「Call客剝皮酒店」教父級詐騙首腦謝旭圳，詐騙177名酒客逾1億7000萬元，447次犯行被台北地院依詐欺罪判合併應執行8年徒刑；一名龍姓男子看到此案新聞後，聲稱自己也是受害者而提告，但台北地檢署發現，龍男所稱被騙時間，與北院判決認定的不同，認為龍男非被害者之一，今天將謝旭圳不起訴。
47歲謝旭圳是「剝皮酒店」教父級詐騙鼻祖，98年間在北市開設「曼哈頓」、「后宮」、「鑽石帝國」、「春天」4家剝皮酒店，並跨海在中國僱用當地女子擔任「call客秘書」，以隨機撥打電話方式誘騙台灣男性上酒店，等男客落入「戀愛陷阱」後，一步步榨乾男客的錢。
99年間，檢警逮捕並起訴剝皮集團共97人，法院裁定謝旭圳4千萬元交保，但謝卻棄保潛逃，直到去年4月13日才向北院投案遭羈押；當時他聲請具保停押，院檢要求他先賠償177名被害人損失，去年6月，他分別以現金及匯款方式，當庭賠償7600多萬元後，獲准200萬元交保。
台北地院認定他涉447次詐欺犯行，採一罪一罰各判刑4月至6月，合併應執行8年，均能以3千元罰金折抵1天刑期，共可易科罰金864萬元，換取免囚，此案也寫下史上易科罰金最高紀錄。
檢方調查，謝旭圳當初行騙金額共1.7億餘元，該集團其他共犯先前已賠償2千多萬元，北檢扣案的7300多萬元贓款，也已陸續發還被害人，加上謝獨自賠完剩餘的7600多萬元後，成為罕見大多數被害人都拿回被騙錢財的案例。
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