| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

剝皮酒店教父罕見當庭還錢 他看到新聞後也來告...

2017-02-16  11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕「Call客剝皮酒店」教父級詐騙首腦謝旭圳，詐騙177名酒客逾1億7000萬元，447次犯行被台北地院依詐欺罪判合併應執行8年徒刑；一名龍姓男子看到此案新聞後，聲稱自己也是受害者而提告，但台北地檢署發現，龍男所稱被騙時間，與北院判決認定的不同，認為龍男非被害者之一，今天將謝旭圳不起訴。

47歲謝旭圳是「剝皮酒店」教父級詐騙鼻祖，98年間在北市開設「曼哈頓」、「后宮」、「鑽石帝國」、「春天」4家剝皮酒店，並跨海在中國僱用當地女子擔任「call客秘書」，以隨機撥打電話方式誘騙台灣男性上酒店，等男客落入「戀愛陷阱」後，一步步榨乾男客的錢。

99年間，檢警逮捕並起訴剝皮集團共97人，法院裁定謝旭圳4千萬元交保，但謝卻棄保潛逃，直到去年4月13日才向北院投案遭羈押；當時他聲請具保停押，院檢要求他先賠償177名被害人損失，去年6月，他分別以現金及匯款方式，當庭賠償7600多萬元後，獲准200萬元交保。

台北地院認定他涉447次詐欺犯行，採一罪一罰各判刑4月至6月，合併應執行8年，均能以3千元罰金折抵1天刑期，共可易科罰金864萬元，換取免囚，此案也寫下史上易科罰金最高紀錄。

檢方調查，謝旭圳當初行騙金額共1.7億餘元，該集團其他共犯先前已賠償2千多萬元，北檢扣案的7300多萬元贓款，也已陸續發還被害人，加上謝獨自賠完剩餘的7600多萬元後，成為罕見大多數被害人都拿回被騙錢財的案例。

廣告
  • 「Call客剝皮酒店」詐騙首腦謝旭圳。（資料照，記者廖振輝攝）

    「Call客剝皮酒店」詐騙首腦謝旭圳。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 剝皮酒店 詐騙 酒店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：剝皮酒店教父罕見當庭還錢 他看到新聞後也來告...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.