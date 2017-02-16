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無賴酒客欠酒錢不還 竟嗆「等等強姦老闆娘！」

2017-02-16  11:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕狄姓酒客不滿到卡拉OK消費時，遭女店員嗆「先還之前欠的1000元！」怒不可遏下，竟出口恫嚇「我等等就強姦你們老闆娘！」基隆地院今天依恐嚇罪判他拘役30天，得易科3萬元。

判決指出，狄姓酒客去年6月到基隆市一家卡拉OK店消費時，被顏姓女店員攔阻，趙姓女老闆娘更要求狄某先償還上次欠的1千元酒錢。

狄因此火冒三丈，恫嚇說道「我等等就強姦你們老闆娘」，令趙女因此心生畏懼報警。

法院認為，狄以「強姦」恫嚇趙女，構成恐嚇罪，但考量狄已與趙女和解，依恐嚇罪判他拘役30天。

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  • 無賴酒客欠卡拉OK店1千元酒錢不還，遭店家索討時還嗆：「我等等強姦妳們老闆娘！」基隆地院依恐嚇罪判他拘役30天，得易科3萬元。（資料照，記者林嘉東攝）

    無賴酒客欠卡拉OK店1千元酒錢不還，遭店家索討時還嗆：「我等等強姦妳們老闆娘！」基隆地院依恐嚇罪判他拘役30天，得易科3萬元。（資料照，記者林嘉東攝）

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