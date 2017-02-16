控蝶戀花老闆不聞不問 司機、導遊家屬批沒道義

2017-02-16 11:35

〔記者張凱翔／台北報導〕今天為國道遊覽車33死事故後第4日，罹難者家屬都在北市第二殯儀館準備治喪流程，但導遊蕭如進的太太和康姓司機的姊姊紛紛指控，蝶戀花旅行社負責人包括周比蒼、周繼弘至今不聞不問，連電話都沒打，姊姊康麗玲批蝶戀花根本是「狗東西、沒有承擔」，蕭太太說老公為公司賣命4年日薪僅800元、沒勞健保，家庭破碎了卻連慰問都沒有，怒批蝶戀花「喪盡良心」。

康麗玲說，她弟弟過年期間連續上班十幾日，連除夕圍爐都沒辦法趕回家，直到事發前因身體不舒服跟蝶戀花負責人周繼弘請假，老闆卻以「客人已繳錢不能不出團」為由拒絕，事發之後還把責任推到死者身上，根本是「狗東西，沒有承擔的人」！

導遊蕭如進的太太說，先生連續工作兩週沒休假是常態，每天從早上5、6點忙到晚上12點多才回家、接近20小時工作時間，沒日沒夜幫公司賣命4年多，從日薪500元做到800元，甚至沒有勞健保，結果現在家破人亡；而蝶戀花旅行社負責人周比蒼、周繼弘卻連一通電話慰問都沒有，直到昨天她堅持把團費尾款交給周繼弘才說到話，這種公司沒有道義。