林全下令盤查低價攬客一日遊產品

2017-02-16 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車這次發生重大死傷事故，行政院長林全今天在主持行政院院會時表示，近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查，並向國人揭露高風險的旅遊產品項目。

林全說，這次遊覽車翻覆意外，顯示政府對遊覽車的安全管理制度，有必要進行全面檢討改進，採取更積極的預防措施，以提升國內旅遊安全。

他指出， 現行的遊覽車評鑑制度，過度仰賴市場機制，無法有效淘汰高風險產品，並遏止惡性低價競爭現象。對於評鑑成績不佳的遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，限期內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至採取撤銷執照的措施。

林全強調，唯有從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，才能避免有關事故一再發生。對於司機超時工作、車輛維護不確實等弊端，請相關主管機關應重新檢討，以健全我國觀光旅遊產業發展及維護消費者旅遊權益與生命安全。