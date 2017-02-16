| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

林全下令盤查低價攬客一日遊產品

2017-02-16  11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車這次發生重大死傷事故，行政院長林全今天在主持行政院院會時表示，近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查，並向國人揭露高風險的旅遊產品項目。

林全說，這次遊覽車翻覆意外，顯示政府對遊覽車的安全管理制度，有必要進行全面檢討改進，採取更積極的預防措施，以提升國內旅遊安全。

他指出， 現行的遊覽車評鑑制度，過度仰賴市場機制，無法有效淘汰高風險產品，並遏止惡性低價競爭現象。對於評鑑成績不佳的遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，限期內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至採取撤銷執照的措施。

林全強調，唯有從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，才能避免有關事故一再發生。對於司機超時工作、車輛維護不確實等弊端，請相關主管機關應重新檢討，以健全我國觀光旅遊產業發展及維護消費者旅遊權益與生命安全。

廣告
  • 行政院長林全15日赴第二殯儀館，向國道車禍罹難者上香，隨後向家屬致哀。（資料照，記者羅沛德攝）

    行政院長林全15日赴第二殯儀館，向國道車禍罹難者上香，隨後向家屬致哀。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：林全下令盤查低價攬客一日遊產品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.