被控指鄭永金「搓圓仔湯」 邱鏡淳逆轉獲判無罪

新竹縣長邱鏡淳（前站立者）和台灣省諮議會議長鄭永金的本屆縣長選舉官司，今高院再度宣判，邱鏡淳無罪。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-02-16 11:16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳和台灣省諮議會議長鄭永金的本屆縣長選舉官司，今天早上高院再度宣判，且判決邱鏡淳無罪。

新竹縣長邱鏡淳獲悉說，感謝司法還他公道，未來將持續推動新竹縣各項建設。鄭永金則說會上訴。

邱鏡淳是在拚本屆連任時，被對手鄭永金指控，涉嫌在政見發表會上公開影射他收受公共工程回扣，再以「搓圓仔湯」方式擺平司法案件。

一審認為邱鏡淳有罪，依違反選罷法判處有期徒刑4月，得易科罰金，褫奪公權1年。

邱鏡淳上訴二審維持原判，再上訴後，最高法院撤銷發回更審，今天早上11點重新宣判。