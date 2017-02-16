銀行搶匪得手10萬 債主得知後不敢要

2017-02-16 11:03

［記者楊政郡／台中報導］從事水果批發的張姓商人，被債務逼急了，105年12月27日持西瓜刀，行搶中國信託銀行10萬元，得手後馬上清償李某、高某8萬9300元及錢莊業者4000元，自己又花500元吃路邊攤，當晚警察就查上門，查扣剩餘現金6200元，並徵得李某、高某兩人同意繳回受償之8萬9300元，檢察官依加重強盜罪起訴。

張姓商人以為他搶到手，債務也解決了，到頭來還是一場空，換來加重強盜罪，可判處7年以上有期徒刑。

起訴書指出，從事水果批發的30歲張姓商人，因生意周轉不靈，欠下貨款及地下錢莊利息。竟鋌而走險105年12月27日下午5時，持西瓜刀至台中市北區育才北路中國信託銀行北台中分行，趁下班前鐵門未拉下，以換存摺為由進入，直上銀行二樓營業廳，趁銀行助理進入行政區立即尾隨進入，左手持提包，右手持刀藏在提包後面，用眼神向12號櫃檯員示意搶劫（故意露出刀械給櫃檯員看），洪姓櫃檯員不敢抗拒，丟了一疊10萬元現鈔到他提包內，張隨即下樓離去。

樓下銀行幹部已得知樓上發生搶劫事件，服務經理正引導客戶從後門離去，張某就混在客戶中，一個閃身也從後門鑽出去。

張某得手後立即清償李姓廠商3萬9300元貨款，又清償高男5萬元，及清償地下錢莊業者4000元，總算暫時解除債務危機，在某路邊攤坐下來好好吃個飯花了500元，帶著僅剩6200元回家，但當晚11點警察就循線查上門，張坦承犯行配合辦案，警察也徵得李某、高某兩人同意繳回受償之8萬9300元。該案僅剩4500元未追回。