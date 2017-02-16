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毒蟲持刀搶超市 逃亡19小時投案

2017-02-16  10:54

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市大園區23歲周姓男子因缺錢買毒品，15日凌晨0時左右，持刀搶劫大園區竹圍街上一間超市，得手2萬元後逃逸。大園警分局竹圍派出所獲報後，調閱監視器畫面鎖定追查，周男自知法網難逃，逃亡19小時後到派出所投案，警訊後依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，周男家住大園區竹圍里，常去該間超市購物，對於店裡的狀況相當了解，知道晚上只有1名76歲游姓老伯在顧店，因此選在凌晨沒有客人的時候，持刀入內威脅游姓老伯，並強行打開抽屜搶了2萬元後逃逸。游姓老伯被搶後慌了手腳，同時也害怕節外生枝，第一時間並未立即報案，直到15日下午5點30分左右，才在兒子的陪同下至竹圍派出所報案。

警方表示，獲報後隨即調閱監視器畫面，並依據游姓老伯描述，鎖定周男，周男得知警方正在四處找人，自知法網難逃，便在晚間7點左右至派出所投案，他供稱，因沒有固定工作，收入不穩定，又有毒癮，在缺錢買毒下，才會搶超市，搶來的錢已拿去買毒品全數花光。

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  • 周男（右二）涉嫌持刀搶奪超市。（記者邱奕統攝）

    周男（右二）涉嫌持刀搶奪超市。（記者邱奕統攝）

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