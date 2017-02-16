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北市2公車追撞 7乘客受傷送醫

北市大安區發生公車追撞事故。（民眾提供）

2017-02-16  10:48

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區基隆路3段今天上午發生一起公車追撞車禍，大約9時53分時，一輛新店客運閃避不及，追撞上前方正在停路邊讓乘客下車的公車，導致2公車上共有7名乘客受傷，送醫救治。

警消單位表示，一輛欣欣客運正停車在大安區基隆路3段156號讓民眾下車時，後方的新店客運公車追撞上來，造成車上乘客摔傷，5名傷患送往北醫，另2名傷患送往萬芳醫院，皆為輕傷，無大礙。

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  • 北市大安區發生公車追撞事故。（民眾提供）（民眾提供）

    北市大安區發生公車追撞事故。（民眾提供）（民眾提供）

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