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毒咖啡包價漲 妹夫夥同妻舅販毒雙雙落網

2017-02-16  10:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕警方近來大力掃毒造成毒品價格飛漲，陳姓男子想趁機牟利，涉嫌找來邱姓妻舅共組販毒集團，結果開張沒多久便被台北市警中正二分局逮獲，共計查扣毒品安非他命、毒品咖啡包50包及吸食器等證物，全案依毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方是接獲情資檢舉，有毒品等前科的陳嫌，是看準毒品咖啡包需求大增，每包市價已由500元漲到800至1千元，便夥同邱姓妻舅合資，向大盤毒梟以50包毒品咖啡包2萬元（每包成本400元），及250公克安非他命毒品12萬元（每公克成本480元）價格進貨，意圖販售牟利。

兩人並為避免咖啡包圖案遭警方注意，陳嫌並特別挑選空白無圖案的封口包裝袋，以便規避警方查緝。

警方會同國道刑警大隊在桃園市3處地點搜索查獲毒品，將犯陳、邱二嫌及及下游王姓藥腳等3人帶回偵辦，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢偵辦，另持續擴大追查毒品上游。

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  • 警方查獲大批毒品咖啡包。（記者劉慶侯攝）

    警方查獲大批毒品咖啡包。（記者劉慶侯攝）

  • 警方起獲大批毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲大批毒品。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 毒咖啡包 毒品
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