毒咖啡包價漲 妹夫夥同妻舅販毒雙雙落網
2017-02-16 10:44
〔記者劉慶侯／台北報導〕警方近來大力掃毒造成毒品價格飛漲，陳姓男子想趁機牟利，涉嫌找來邱姓妻舅共組販毒集團，結果開張沒多久便被台北市警中正二分局逮獲，共計查扣毒品安非他命、毒品咖啡包50包及吸食器等證物，全案依毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方是接獲情資檢舉，有毒品等前科的陳嫌，是看準毒品咖啡包需求大增，每包市價已由500元漲到800至1千元，便夥同邱姓妻舅合資，向大盤毒梟以50包毒品咖啡包2萬元（每包成本400元），及250公克安非他命毒品12萬元（每公克成本480元）價格進貨，意圖販售牟利。
兩人並為避免咖啡包圖案遭警方注意，陳嫌並特別挑選空白無圖案的封口包裝袋，以便規避警方查緝。
警方會同國道刑警大隊在桃園市3處地點搜索查獲毒品，將犯陳、邱二嫌及及下游王姓藥腳等3人帶回偵辦，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢偵辦，另持續擴大追查毒品上游。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 日台交流協會派員 高中駐點教日文
- 小熊先發個個是鬼 萊斯特最具頭香相
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 前黃復興主委挺郝
- 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 分數出來囉！今上午9時開放查詢學測成績
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- MLB》3屆明星強投拒絕出席春訓 洋基老闆說話了
- 彰市長選舉未開跑 先打看板戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- NBA》洛夫左膝動刀休六週 甜瓜遞補進明星賽
- 不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX
- 棄守灌酸剝皮樹 環團轟制度殺樹
- 好想媽 18歲男尋回失聯15年母
- 對同婚修法進度感到訝異... 小英談自己的看法
- 3年手術5次／車禍缺骨5公分 顯微植骨擺脫噩夢
- 雙輪助行器 防跌好支撐
- 北門區志發表 學者感動：9旬耆老熱情
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
- 搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪
- 汪笨湖病重時 陳水扁曾前往探視
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 金正男表哥 也遭特務毒手
- 國銀投資海外FinTech眾籌平台 上海銀搶頭香
- 國際樂團教打鼓 特教生舞力全開
- 高捷搶頭香 獲准經營寬頻電路出租
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍擬收購歐寶
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 暗殺金正男另名女嫌被逮捕！ 警方全力追緝4男
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
- 自由廣場》廢黃復興！
- 反擊川普 墨西哥擬抵制美玉米進口
- 川普競選團隊主席 被爆接觸俄情報員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒咖啡包價漲 妹夫夥同妻舅販毒雙雙落網
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分