| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

毒犯翻車喊「菩薩救命」 警方聞聲趕到逮人

毒犯翻車喊菩薩救命，警方聞聲趕到逮人（記者蔡政珉翻攝）

2017-02-16  10:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗三義鄉49歲彭姓男子，因毒品案遭判刑一年，未到案執行而遭通緝。彭男晚間因開著未懸掛車牌的吉普車被警方盯上，並從盜伐林木熱點苗栗縣泰安鄉大安溪河床出入，引來保安警察第七總隊第五大隊員警注意。

不料，彭男見警方靠近，竟開始一路狂奔意圖躲避查緝。彭男在夜間因路況不熟悉，開車往溪床疏濬區進入，似乎想透過往上游逃竄開車逃竄。

但彭男因車速過快，煞車不及連人帶車衝入疏濬臨時水道內翻覆，彭男自行脫困後躲在溪床芒草叢中，「大喊觀音菩薩救命啊」，被耳尖員警聽到，搜索約1小時後，順利找到全身濕透，躲在草叢裡昏睡中彭男。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒犯 翻車 通緝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：毒犯翻車喊「菩薩救命」 警方聞聲趕到逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.