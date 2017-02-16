毒犯翻車喊「菩薩救命」 警方聞聲趕到逮人

毒犯翻車喊菩薩救命，警方聞聲趕到逮人（記者蔡政珉翻攝）

2017-02-16 10:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗三義鄉49歲彭姓男子，因毒品案遭判刑一年，未到案執行而遭通緝。彭男晚間因開著未懸掛車牌的吉普車被警方盯上，並從盜伐林木熱點苗栗縣泰安鄉大安溪河床出入，引來保安警察第七總隊第五大隊員警注意。

不料，彭男見警方靠近，竟開始一路狂奔意圖躲避查緝。彭男在夜間因路況不熟悉，開車往溪床疏濬區進入，似乎想透過往上游逃竄開車逃竄。

但彭男因車速過快，煞車不及連人帶車衝入疏濬臨時水道內翻覆，彭男自行脫困後躲在溪床芒草叢中，「大喊觀音菩薩救命啊」，被耳尖員警聽到，搜索約1小時後，順利找到全身濕透，躲在草叢裡昏睡中彭男。

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