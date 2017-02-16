遊覽車翻覆案再傳人 蝶戀花創辦人周比蒼首到庭
2017-02-16 10:18
周比蒼（右）今早至士林地檢署受訊。（記者黃捷翻攝）
〔記者黃捷／台北報導〕遊覽車國道翻覆造成33死慘劇，士林地檢署為釐清案情，繼昨晚傳喚蝶戀花旅行社負責人周繼弘、友力通運公司負責人黃河清，今早再傳周繼弘父親周比蒼，了解旅行社實際運營狀況，目前仍在訊問中。
據了解，因旅行社實際運營多由周父操作，帳款也是匯入周父帳戶，周繼弘昨晚受訊時交代不清細節，檢查官只好再傳周父開庭。
周父今早約9時許，在大批旅行社員工的簇擁下走進士檢，見到有媒體拍攝，周父還面帶笑容，安撫其他員工說：「免驚啦！」
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