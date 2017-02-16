| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

遊覽車翻覆案再傳人 蝶戀花創辦人周比蒼首到庭

周比蒼（右）今早至士林地檢署受訊。（記者黃捷翻攝）

2017-02-16  10:18

〔記者黃捷／台北報導〕遊覽車國道翻覆造成33死慘劇，士林地檢署為釐清案情，繼昨晚傳喚蝶戀花旅行社負責人周繼弘、友力通運公司負責人黃河清，今早再傳周繼弘父親周比蒼，了解旅行社實際運營狀況，目前仍在訊問中。

據了解，因旅行社實際運營多由周父操作，帳款也是匯入周父帳戶，周繼弘昨晚受訊時交代不清細節，檢查官只好再傳周父開庭。

周父今早約9時許，在大批旅行社員工的簇擁下走進士檢，見到有媒體拍攝，周父還面帶笑容，安撫其他員工說：「免驚啦！」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝶戀花 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：遊覽車翻覆案再傳人 蝶戀花創辦人周比蒼首到庭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.