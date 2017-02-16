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蝶戀花創辦人被士檢傳喚 檢方調查重點在這

2017-02-16  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車意外釀成33人死亡、11人輕重傷，士林地檢署為釐清責任，今天上午以證人身分傳喚蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，周比蒼見到媒體時輕鬆以對，低聲向一旁員工說「免驚啦」。

根據《聯合報》報導，蝶戀花旅行社負責人周繼弘以及友力通運負責人黃河清昨以證人身分被傳訊，但周繼弘在許多細節部分無法交代，加上團體旅遊款項也都多是匯給父親周比蒼名下帳戶，因此士林地檢署今日傳喚周比蒼，希望藉此釐清案情。

檢方針對車輛機械問題，已請公路總局等專業單位判別，前天也找了同型車做比對，確認遊覽車是否有經過改裝，經過現場會勘之後，初步已排除事發路段不平造成事故。另外，針對司機康育薰是否過勞，檢方除了索取司機班表外，從俗稱「大餅」的行車記錄器中調查里程，並從停留景點、餐廳監視器確認司機休息時間。

檢方指出，若雇主明知安排工時以及行程遠超過司機體力負荷，等於提供「不安全的服務」，除了面臨民事賠償，恐涉及業務過失致死刑責。

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  • 士林地檢署為釐清責任，今傳喚蝶戀花旅行社創辦人周比蒼（右）。（記者黃捷翻攝）

    士林地檢署為釐清責任，今傳喚蝶戀花旅行社創辦人周比蒼（右）。（記者黃捷翻攝）

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