遭警鈴大響的愛車「出賣」 酒駕車主被逮

2017-02-16 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕你曾看過「窩裡反」的不是活生生的人，而是一輛不會說話的汽車嗎？日前有一名酒駕車主駕愛車行經南市南區建南路時，恰遇員警巡邏車經過，沒想到愛車突然警鈴大響，警方見狀攔查，赫見車主酒測超標，遭警方依法送辦。

日前南市警六分局金華派出所員警巡邏行經建南路與美南街口，發現對向車道有一輛行駛中的黑色休旅車防盜器警鈴大響、疾駛而過，員警以為車內駕駛人可能是剛偷車的竊賊，上前攔查。但員警查證後發現，該車雖然不是被竊賊所偷，是駕駛人所有的車子，不過車主身上卻散發濃濃酒氣，有違法之嫌，警方實施酒測，車主酒測值達0.29MG/L，警方只能依公共危險罪嫌送辦。

酒駕車主告訴警方，這輛休旅愛車寬敞舒適、功能堪用，但最近防盜器似有短路故障情形，行駛中有時會不正常發報，狀況時好時壞，但因自己工作忙碌，撥不出時間去維修，不料這次他冒險酒駕又正巧巡邏員警經過，愛車竟挑此時警報大響，讓他被警方盯上活逮。

六分局長吳清飛說，雖然這輛車防盜器故障誤鳴，讓車主遇上警察取締，但換個角度想，或許冥冥之中，車主可能因此躲過一場重大交通事故，畢竟有誰知道，危險酒駕的行為人過了這路口，下個路口會發生什麼事？警方重申「酒後駕車萬萬不可，喝酒不開車、開車不喝酒！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆