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禿頭男蟲騙倒上百女 人妻女星受害堅稱沒上床

2017-02-16  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕網路男蟲蕭弘岳冒充有錢人，以開保時捷名車的手法吸引女網友，見面後再表明願意高價包養，要求女網友獻身、拍裸照，之後再以節稅等理由，哄騙女方替他刷卡買精品，得手超過2000萬，被害女子恐逾上百人，其中22人出面提告，蕭男因此被起訴。有媒體報導，一名曾是偶像、現為人妻的電視購物主持人也受害。

本報報導，檢警查出，蕭弘岳自103年起，在交友網站化名「蕭弘越」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」等名，佯稱是科技公司主管或通訊業大盤商，跟女網友搭訕。有被害女子透露，剛開始約會時，蕭男開保時捷超跑、雙B等名車，還隨身攜帶數十萬現金，不但請吃飯，連逛街購物也會埋單，直到女方卸下心防，蕭即開始以替公司節稅等藉口，哄騙女方替他刷卡購物。

38歲的蕭弘岳髮量稀少，外貌平凡，但擺闊且憑三寸不爛之舌，讓許多貪財女網友上當，除了護理師、上班族及女大生，另有女藝人受害。

《蘋果日報》報導，受害人妻女星到案後，堅持是單純投資遭詐騙，強調自己沒被包養，也沒跟對方發生性關係。而檢警發現，蕭男與受害女藝人聯繫後不久，就先匯了12萬元給她。受害女藝人在去年3、4月間，替蕭男刷卡約147萬餘元，買了26支iPhone 6 Plus，和CHANEL J12手錶、勞力士錶、包包精品等。

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  • 網路男蟲蕭弘岳涉嫌詐騙女網友。（記者劉慶侯翻攝）

    網路男蟲蕭弘岳涉嫌詐騙女網友。（記者劉慶侯翻攝）

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