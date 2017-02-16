高市警攻堅破地下兵工廠 先發制人起獲槍彈

2017-02-16 07:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今宣布破獲以咖啡莊園為掩護的地下兵工廠，查獲洪姓男子與柯姓男子涉嫌改槍，每把非法販售3萬元起跳，警方歷時1個月埋伏蒐證，前天荷槍實彈破門攻堅，將2人壓制在地，起出改造槍彈及工具，值得一提的是，柯男任職保全主任，一心想報考警察，卻非法改造槍彈，想當警察夢碎，還要吃牢飯，警訊後昨將2人依槍砲等罪嫌送辦。

鳳山警方日前查獲一名周姓男子（28歲）涉嫌持槍尋仇，警方逮人後深入追查槍枝來源，發現周男欲向洪男（25歲）買槍，卻因開價3萬5千元，周男現金不足作罷，警方與高雄憲兵隊擴大偵辦，發現洪男與柯男涉嫌改槍與販售，還以咖啡莊園為掩護，警方喬裝成情侶檔喝咖啡，歷經1個多月偵蒐調查，前天傍晚見時機成熟，兵分兩路直搗大樹、楠梓區。

由於洪男一度因出車禍，被警方查獲持有槍枝，研判洪男帶槍防身，警方荷槍實彈，攻堅破門入內，迅速將他壓制在地，洪男當場措手不及，現場查扣改造手槍1把、改造子彈7顆、改槍工具等，純手工打造，且車工精細，每把3萬元起跳，洪男到案坦承改槍是為了賺錢，已成功售出2把改造手槍。

警方表示，2人為躲避警方查緝，只要槍枝改好後，拿到柯嫌家中保管，槍彈分離以降低風險，還會相約到觀音山試槍；柯男擔任保全公司主任，被警方查獲時，屋內都是報考警察專科學校相關書籍，柯男供稱因對槍枝有興趣，想報考警校當警察，卻因觸法無法圓夢。

警訊後將2人依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台灣橋頭地檢署偵辦，全案將擴大偵辦。