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出事車近期檢驗合格 駕駛爆：驗車也可以作假！
2017-02-16 07:19
出事的遊覽車，上半部分被削去。（資料照，記者吳政峰攝）
〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團發生33死重大車禍，引起國人關注遊覽車安全問題，資深遊覽車駕駛爆料，其實驗車可以造假，就算是有問題的車輛，一樣可以過關合格！
發生意外的遊覽車，已經是近19年的老車，該車車籍設於新竹區監理所桃園監理站。對此，監理所指出，該車年籍19年，每年須驗車3次，近期的檢查紀錄都是一次檢驗就過關，檢查也都合格。
《三立新聞》報導，一名郭姓資深駕駛透露，如果是方向燈壞了，就會緊急拿燈泡裝上，可能會是夜市買的LED燈；如果是輪胎痕不夠深，就會去找新的輪胎先換裝上去，等驗好車之後再拿下來。
資深駕駛還說，檢驗引擎號碼主要是看有沒有拼裝車的情形，如果引擎壞掉、報銷了，但是車殼還很新，就會去買二手引擎來換。法規禁止使用二手引擎，必須要回原廠裝新的，但郭清圳透露，引擎壞了可買二手引擎來換，再打上原來型號的引擎號碼。
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