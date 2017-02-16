友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有

「友力調度車趟小車交流群」的LINE群組在事發當天就有成員寫出，這輛車是靠行車，為蝶戀花旅行社所有。（翻攝自「友力調度車趟小車交流群」）

2017-02-16 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕搭載賞櫻團的遊覽車日前在國道翻覆造成重大傷亡，肇事遊覽車屬於出團的蝶戀花旅行社？還是友力通運公司？2公司相互推諉，其實，事發當天在「友力調度車趟小車交流群」的LINE群組就有成員寫出，這輛車是靠行車，為蝶戀花旅行社所有。

監理單位清查公司設在桃園的友力通運公司，發現友力名下134輛遊覽車，只有123輛營運，友力只有3輛，靠行車高達120輛，友力實際業務由黃河清負責，該公司去年被公路總局評鑑為丙等，列為輔導對象。

車禍發生後，在466名成員的友力調度車趟小車交流群組中，湧入許多關切、檢討聲浪，其中有1名熟知友力內部營運的成員即說明，「ZZ-780靠行友力通運、隸屬蝶戀花旅行社的車輛」「『黃董』會積極處理」，群組成員所指的「黃董」即是指黃河清。

昨天，肇事車輛的維修單及靠行合約曝光，均佐證該輛造成33死11傷的遊覽車屬於蝶戀花旅行社周比蒼所有。