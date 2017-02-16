友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
2017-02-16 06:57
「友力調度車趟小車交流群」的LINE群組在事發當天就有成員寫出，這輛車是靠行車，為蝶戀花旅行社所有。（翻攝自「友力調度車趟小車交流群」）
〔即時新聞／綜合報導〕搭載賞櫻團的遊覽車日前在國道翻覆造成重大傷亡，肇事遊覽車屬於出團的蝶戀花旅行社？還是友力通運公司？2公司相互推諉，其實，事發當天在「友力調度車趟小車交流群」的LINE群組就有成員寫出，這輛車是靠行車，為蝶戀花旅行社所有。
監理單位清查公司設在桃園的友力通運公司，發現友力名下134輛遊覽車，只有123輛營運，友力只有3輛，靠行車高達120輛，友力實際業務由黃河清負責，該公司去年被公路總局評鑑為丙等，列為輔導對象。
車禍發生後，在466名成員的友力調度車趟小車交流群組中，湧入許多關切、檢討聲浪，其中有1名熟知友力內部營運的成員即說明，「ZZ-780靠行友力通運、隸屬蝶戀花旅行社的車輛」「『黃董』會積極處理」，群組成員所指的「黃董」即是指黃河清。
昨天，肇事車輛的維修單及靠行合約曝光，均佐證該輛造成33死11傷的遊覽車屬於蝶戀花旅行社周比蒼所有。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多
- 傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫
- （影音）E奶快要捧不住 美國波神大尺度上空
- 〈亞洲羽球混合團體賽〉我擊敗香港 今強碰中國
- 萬寶龍數位擴增筆記本 保留手寫美好
- 蘇澳大坑罟沙灘流失 20年少150米
- 5大前瞻基礎建設計畫 政院允列入核定
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 蔡正元爆W姓候選人拉萬少丞 吳敦義辦公室回應...
- 《行政部門檢討》強制遊覽車裝動態資訊系統
- 拎吉他木箱 2女走遍4洲6國
- 刮刮樂中2千萬 科技男瞞著老婆
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
- 自由廣場》「天穿日」看「薩米日」
- 史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」
- 狂牛替補灌54分 暴龍換「卡」再吞敗
- 北韓有3毒 毒筆、毒槍、毒膠囊
- 丹麥甜心放閃告白 馬刺帥哥好事近了
- 公立幼兒園 新增480個名額
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 研發治癌藥 上毅與島津製作所結盟
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
- 崁頂又見水費暴增 空屋也難倖免
- 〈孟菲斯男網賽〉盧彥勳惜敗地主小將 喊好冤
- 《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
- 龍崎泥岩景觀整地? 環團疑業者偷跑
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 友善新北好藥局APP 免費諮詢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DGH to mull bus drivers’ work hour rules
- 備戰禽流感 雲縣西螺今設檢疫站
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 林書豪前東家湖人尼克 市值可觀
- 《焦點評論》給個答案
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦
- 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
- 偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分