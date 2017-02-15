三重晚間驚傳街頭鬥毆 男遭10人圍毆
2017-02-15 22:53
新北市三重驚傳男子在街頭遭圍毆，警方到場時滋事群眾已鳥獸散。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區晚間10點傳群眾鬥毆，一名男子在重新集美街口疑遭10名男子圍毆，有目擊民眾見狀報案，但民眾卻誤打給119，新北市消防局獲報後轉報給三重警分局，警方到場時已無群眾聚集，現場只剩在咖啡店閒聊的民眾，調閱監視器後確定有鬥毆情事，將依監視器追人，通知涉案群眾到案說明。
附近民眾表示，當時看到一群人在重新路上發生糾紛，一名男子遭群眾圍毆，但在警方趕抵前便迅速離開不清楚是發生甚麼糾紛，遭毆打的男子也逃離現場。
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