婆媳爭執後家裡就失火 一女未脫離險境

豐原豐勢路二段的住宅火警。（記者李忠憲翻攝）

2017-02-15 23:05

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天晚上6點半獲報，豐原區豐勢路二段290巷發生住宅火警，警消趕往現場後發現2樓民宅起火，家住2樓的59歲劉姓婦人已先行逃出，頭部疑似有外傷流血，經初步包紮後，送醫治療。劉婦慌張向消防人員說，媳婦和男孫都在起火屋內，趕快救人。

消防隊立刻拉水線進行搶救，火勢迅速控制，並在頂樓處發現24歲洪姓女子及2歲張姓男童，只見張童哭喊著媽媽，而洪女則無生命徵象。消防員立刻將他們抬到一樓，立刻幫洪女做CPR，上救護車時雖恢復呼吸心跳，但意識昏迷，3人均送往衛福部豐原醫院。除劉婦治療後出院，洪女目前未脫離險境，張童則住院留觀。

據了解，劉婦在事發前曾與洪姓媳婦發生爭吵，頭部疑似遭洪女毆打，事後家中竟就發生火警。鄰居表示，劉婦與兒子、媳婦和孫子同住，兒子多年前就收掉機車行，到外地工作。洪女則疑似有憂鬱症，經常與婆婆爭吵。

消防局表示，劉婦自稱遭媳婦毆打，但是否因此媳婦事後一時氣憤，在家縱火，或是其他原因導致家裡發生火警，有待火場鑑識人員現場調查釐清。