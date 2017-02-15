| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴格達傳汽車炸彈攻擊 至少15死 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

婆媳爭執後家裡就失火 一女未脫離險境

豐原豐勢路二段的住宅火警。（記者李忠憲翻攝）

2017-02-15  23:05

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天晚上6點半獲報，豐原區豐勢路二段290巷發生住宅火警，警消趕往現場後發現2樓民宅起火，家住2樓的59歲劉姓婦人已先行逃出，頭部疑似有外傷流血，經初步包紮後，送醫治療。劉婦慌張向消防人員說，媳婦和男孫都在起火屋內，趕快救人。

消防隊立刻拉水線進行搶救，火勢迅速控制，並在頂樓處發現24歲洪姓女子及2歲張姓男童，只見張童哭喊著媽媽，而洪女則無生命徵象。消防員立刻將他們抬到一樓，立刻幫洪女做CPR，上救護車時雖恢復呼吸心跳，但意識昏迷，3人均送往衛福部豐原醫院。除劉婦治療後出院，洪女目前未脫離險境，張童則住院留觀。

據了解，劉婦在事發前曾與洪姓媳婦發生爭吵，頭部疑似遭洪女毆打，事後家中竟就發生火警。鄰居表示，劉婦與兒子、媳婦和孫子同住，兒子多年前就收掉機車行，到外地工作。洪女則疑似有憂鬱症，經常與婆婆爭吵。

消防局表示，劉婦自稱遭媳婦毆打，但是否因此媳婦事後一時氣憤，在家縱火，或是其他原因導致家裡發生火警，有待火場鑑識人員現場調查釐清。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CPR 失火 婆媳爭執 昏迷 毆打
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：婆媳爭執後家裡就失火 一女未脫離險境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.