內湖透天別墅 驚傳經營餐館夫婦燒炭自盡

北市內湖晚間驚傳一對夫妻燒炭自盡。（記者鄭景議攝）

2017-02-15 21:27

〔記者鄭景議／台北報導〕北市內湖晚間驚傳一對夫妻燒炭自盡！今日晚間19時許，警方接獲通報，在大湖街上的一處透天別墅中，一名男子返家後發現父母一同燒炭自盡，消防人員到場時，兩人已明顯死亡。

據附近鄰居表示，這對夫妻均為50幾歲，丈夫為張姓男子，妻子則姓劉，兩人是開餐廳的，疑似近期經營有困難，才想不開自盡，該戶人家平時與鄰居時有往來，相處融洽，突然自盡，鄰居們都感到不捨。

住同棟的還有劉女爸爸媽媽，都已高齡80歲，但兩人疑似不在家，也還未得知自己的女兒、女婿已不幸辭世，目前警方在屋內發現遺書，暫時排除他殺可能，進一步情況還有待警方調查。

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