快訊明華園愛的波麗路台中登場
涉嫌暴力介入農會選舉 前雲林縣議員詹捷凱遭起訴
2017-02-15 21:20
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣西螺農會總幹事廖錦富去年11月底在住家，遭人持玩具槍、西瓜刀恐嚇，雲林地檢署偵辦發現前縣議員詹捷凱涉嫌以暴力介入農會選舉，全案偵查終結，3日依涉嫌刑法強制未遂、恐嚇危害安全及農會法等罪嫌，將詹等5人提起公訴。
起訴書指出，詹捷凱為西螺農會贊助會員，登記參選農會下屆監事，詹為使其順利當選，書寫「做人不要忘恩負義，要知恩圖報好好配合，你兒子在那裡上班我都知道，如果你配合我會感謝」等字語的字條。
由廖嫌等4人於11月29日晚上8點半左右，持玩具槍、西瓜刀等闖進廖錦富住家，將字條給廖看完後，恐嚇他「之後的事你好好配合，大家都沒事，否則會出大事情」。
西螺警方獲報逮捕廖嫌等4人，檢警偵辦過程進一步發現詹捷凱涉案，全案偵查終結，依涉嫌刑法恐嚇危害安全、強制未遂及農會法以強暴等非法方法妨害他人行使選舉權未遂等罪嫌，將詹捷凱等人起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 一銀盜領案3東歐車手判太輕 北檢提上訴
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 供貨商賣Burberry假貨 購物頻道一併挨告
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 「中國統一」為北京併吞台灣 徐永明籲郝別自甘墮落
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 北韓特務愛搞暗殺 金正男表哥也慘遭毒手
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 4月財經會議 經部︰非大拜拜
- 不知蝶戀花遭停業 民眾購票不成直呼可惜
- 詹啟賢訪苗 傅學鵬讚「國民黨唯一形象清新的人」
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女嫌：以為惡作劇，不知道是殺人
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 北市黨代表聯誼 吳敦義、郝龍斌偷「咬耳朵」
- 太平間外偷車 竊賊發現車上竟有..
- NBA》羅培茲陷交易傳聞 林書豪力挺留人
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 高市上午空氣品質不良 前鎮、小港2測站達「紅害」
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 證券行情表、證券表格
- NBA》終生禁令已取消 歐克利要尼克公開道歉
- 5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級
- 愛妻愛成這樣！黃曉明辦公室竟擺這個
- 金正男持化名假護照 「金哲」是遭砲決的前北韓高官
- 美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
- 打造國家歷史風景區 鹿港爭建輕軌
- 緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 各國選美佳麗齊聚恆春 最愛與古城自拍
- 暌違1年重登裸照 花花公子「強勢回歸」
- 馮德倫還原「退讓說」 原來愛妻舒淇文人來著
- 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
- 台南北門區志發表 9旬耆老熱情令人感動
- 貿然廢止中廣頻道使用權？ NCC:104年6月已經函知
- 台北市議會「桃花窟」 情人節緋聞議員各自帶開
- 拜年看板被拆 冬山鄉長批找碴
- 誘晨翔退團？吳克群無奈自認被捅刀
- NBA》湖人尋求交易 願送走板凳暴徒威廉斯
- 哈日族別激動！換日圓前先搞清楚這3件事
- 澎湖元宵龜結緣 又見連霸有緣人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉嫌暴力介入農會選舉 前雲林縣議員詹捷凱遭起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分