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涉嫌暴力介入農會選舉 前雲林縣議員詹捷凱遭起訴

2017-02-15  21:20

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣西螺農會總幹事廖錦富去年11月底在住家，遭人持玩具槍、西瓜刀恐嚇，雲林地檢署偵辦發現前縣議員詹捷凱涉嫌以暴力介入農會選舉，全案偵查終結，3日依涉嫌刑法強制未遂、恐嚇危害安全及農會法等罪嫌，將詹等5人提起公訴。

起訴書指出，詹捷凱為西螺農會贊助會員，登記參選農會下屆監事，詹為使其順利當選，書寫「做人不要忘恩負義，要知恩圖報好好配合，你兒子在那裡上班我都知道，如果你配合我會感謝」等字語的字條。

由廖嫌等4人於11月29日晚上8點半左右，持玩具槍、西瓜刀等闖進廖錦富住家，將字條給廖看完後，恐嚇他「之後的事你好好配合，大家都沒事，否則會出大事情」。

西螺警方獲報逮捕廖嫌等4人，檢警偵辦過程進一步發現詹捷凱涉案，全案偵查終結，依涉嫌刑法恐嚇危害安全、強制未遂及農會法以強暴等非法方法妨害他人行使選舉權未遂等罪嫌，將詹捷凱等人起訴。

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  • 涉嫌暴力介入農會選舉，前雲林縣議員詹捷凱被起訴。（記者黃淑莉擷取自臉書）

    涉嫌暴力介入農會選舉，前雲林縣議員詹捷凱被起訴。（記者黃淑莉擷取自臉書）

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相關關鍵字： 廖錦富 暴力 西螺農會 詹捷凱 農會選舉
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