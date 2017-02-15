北市計程車失控翻覆 運將幸無大礙

2017-02-15 21:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日晚間8時10分左右，一輛計程車自台北市新生北路往北方向行進，經過民權東路口附近時，計程車突然莫明失控翻覆，司機自行脫困，但只有輕傷拒絕送醫。

警方據報趕到現場，先控制疏導車流，隨後對司機進行酒測，但酒測值為零，由於車內當時沒有乘客，警方先協請拖吊業者將車離現場，全案現由警方處理中。