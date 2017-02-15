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音樂系氣質美女酒店表演 好奇沾毒遭查獲
2017-02-15 20:09
皮膚白晢、長髮飄逸的音樂系氣質美女，休學當鋼琴家教、還到酒店兼差賺錢，卻因好奇碰毒被保大特警查獲。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕廣告台詞「學音樂的孩子不會變壞」，但遇到毒品也會變質！氣質美貌的陳姓音樂系女大生，因故休學家教鋼琴外，還到酒店彈奏表演，卻因好奇喝了毒品咖啡包，將用完忘丟的咖啡包留在皮包內，被眼尖的保大特警發現查獲。
保大今天表示，巡邏時一位氣質美女吸睛，卻站在新興區大1家酒店門口，女子見巡邏警車又刻意閃躲，特警直覺有異，立即下車盤查，皮膚白晢的陳女（20歲）從皮包內拿證件，眼尖特警發現藏有已使用過的毒咖啡，要求她倒出包內物品，查扣毒品殘渣3.51公克，陳女坦承曾喝過毒品咖啡包。
陳女不僅皮膚白晰，還長髮披肩，說起話來頗有氣質，警方好奇追問，陳女才透露有音樂背景，為分擔家計才會利用空檔到酒店兼差，沒想到剛接觸，就染上毒癮，全案訊後依毒品罪嫌送辦。
陳女表示，大學主修音樂系，因故暫時休學，目前從事鋼琴家教，因想賺多點錢幫父母還債，經朋友介紹到酒店兼差表演，卻因一時好奇接觸毒品，警方雖同情、惋惜她，訊後將氣質正妹依毒品危害防制條例移送偵辦。
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