台中港區曳引車撞轎車 1死1重傷

2017-02-15 20:01

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區再傳死亡車禍！今天下午台中市清水區漁港路跟臨港路口發生一起1死1傷車禍。一輛自小客車行經臨港路5段外側車道迴轉時，遭同向內側車道的曳引槽車撞上。葉姓駕駛卡在駕駛座，傷重不治，邱姓女乘客重傷。員警先將曳引槽車駕駛依業務過失致死罪嫌送辦，詳細肇事原因有待調查釐清。

清水分局交通分隊長張尹瑄說，51歲葉男駕駛的自小客車，行駛在臨港路5段外側車道，58歲曳引車劉男行駛內側車道。兩車行至臨港路5段一處沒有交通號誌的小交叉路口時，葉男欲迴轉到對向快車道上，葉男車身迴轉一半，就遭後方煞車不及的曳引車攔腰撞上，自小客車嚴重變形。

警消到場救援時，只見轎車車體支離破碎，先將43歲邱女救出送醫，童綜合醫院指出，蜘蛛網膜下出血、左手骨折、頭部挫傷，昏迷指數6分，在加護病房觀察，尚未脫險。警消花了10分鐘救出葉男，但已無生命跡象，送醫搶救約半小時後仍宣告不治。