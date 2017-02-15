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台中小客車與槽車車禍 1死1傷

2017-02-15  19:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中清水今（15）日下午約1點多發生一起車禍，51歲葉姓男子行經臨港路5段外側車道時，疑似是迴轉到一半，遭同向內側車道的曳引槽車攔腰撞上，該葉姓男駕駛經送醫搶救後，宣告不治，另一名女性乘客仍在搶救中。

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  • 台中清水今日下午約1點多發生一起1死1傷車禍。（記者張軒哲翻攝）

    台中清水今日下午約1點多發生一起1死1傷車禍。（記者張軒哲翻攝）

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