台中小客車與槽車車禍 1死1傷

2017-02-15 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中清水今（15）日下午約1點多發生一起車禍，51歲葉姓男子行經臨港路5段外側車道時，疑似是迴轉到一半，遭同向內側車道的曳引槽車攔腰撞上，該葉姓男駕駛經送醫搶救後，宣告不治，另一名女性乘客仍在搶救中。