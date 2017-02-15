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遭批「沒有交代就火化？」 旅行公會取消19日火化

國道五號13日晚間發生重大死亡車禍，造成33人死亡。15日下午蝶戀花旅行社與旅行公會代表，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。罹難的康姓司機女兒哭訴旅行社要給個交待。（記者羅沛德攝）

2017-02-15  19:18

〔記者陳紜甄／台北報導〕蝶戀花旅行社委任律師、交通部觀光局與消保官等單位，今天下午在第二殯儀館召開治喪流程協調會，與罹難者家屬討論後續治喪流程細節。然而，現場家屬憤怒表示，都還沒交代，就想要急著在19日發引火化嗎？現場砲火不斷，旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶因此說，19日的火化取消。

司機康育薰的堂弟表示，死亡還不到2天，蝶戀花與友力通運都沒說什麼，然後今天就要談治喪流程，心裡非常不舒服，「沒人會來談這東西啦！」

也有民眾提出，33位罹難者統一舉辦，33位的親人家屬都來參加，有辦法完整告別嗎？這樣合理嗎？另外，有家屬詢問，如果想個別辦理，費用如何負擔？

領隊蕭如進的妻子黃小姐憤怒說，都沒有交代，就要火化？怎麼理賠？交代好了，才會同意出殯！

旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶表示，負責處理治喪事宜的台灣仁本，會再個別與家屬討論。並表示，19日火化取消，要火化也會經過家屬的同意。

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