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天冷進補 高市酒駕案件激增

2017-02-15  20:32

〔記者蘇福男／湖內報導〕天氣寒冷，不少民眾大啖燒酒雞、薑母鴨和藥酒進補，結果遭警方酒駕取締，警方提醒民眾只要食用含有酒精類的東西，就不要騎車、開車避免觸法。

高市警局湖內警分局1月30日至2月5日取締酒後駕車僅1件，但2月6日至12日寒流期間取締酒駕激增至9件，警方發現因為天氣寒冷，不少人喝藥酒進補，或吃燒酒雞、薑母鴨驅寒，朋友聚餐時也會多喝兩杯助興，是導致酒駕案件突然激增主因。

湖內警分局長陳杏結表示，湖內地區近期發生多起酒駕肇事致人死傷案件，為維護民眾人身安全，警方將加強酒駕執法及各項防制作為，呼籲民眾勿酒後駕車，勿有僥倖心態以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 天氣寒冷，不少民眾大啖燒酒雞、薑母鴨和藥酒進補，結果遭警方酒駕取締。圖為湖內警方進行酒測畫面。（記者蘇福男翻攝）

    天氣寒冷，不少民眾大啖燒酒雞、薑母鴨和藥酒進補，結果遭警方酒駕取締。圖為湖內警方進行酒測畫面。（記者蘇福男翻攝）

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