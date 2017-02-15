潑汽油燒死女友 恐怖情人判免死

2017-02-15 19:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東恐怖情人黃俊華疑不滿女友提分手，前年11月29日晚上對女友潑汽油縱火造成死亡，檢方求處死刑，但屏東地方法院今天下午依殺人罪判處黃俊華無期徒刑，遞奪公權終身。

41歲的黃俊華與25歲的女友馬珮育交往4年多，雙方交時黃男因信用不佳，由馬女幫忙貸款20萬元後即放任不管，全由女友幫忙償債，前年11月馬女見黃男整天遊手好閒又愛吃醋，於是搬離在萬丹同居住處返回屏果市家中，並向黃男提出分手。

黃俊華不滿馬女要求分手，11月29日下午駕車到萬丹鄉社皮加油站加油時，另外用塑膠桶加汽油，開車到屏東市機場北路馬女的住家附近，拿塑膠汽油桶在馬女的家門口外等待約20分鐘，等馬女下班騎機車返家，剛停下機車後，黃男就由後方朝馬女身上潑灑汽油，再以打火機點燃機車坐墊，火勢迅速蔓延，馬女大聲慘叫，活活被燒死。

檢方訊問時，黃男起初矢口否認，直到檢方出示監視畫面及相關證物，黃男見已經無法隱瞞才坦承犯行，因此檢方向法官請求重判處死刑，屏東地方法院昨天審理終結，依殺人罪判處無期徒刑，遞奪公權終身。