快訊明華園愛的波麗路台中登場
背債女友揚言當酒家女 盛怒竟掐死她起訴
2017-02-15 20:14
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣37歲阮姓女子，因男友李昭宏欠2百萬元賭債，她借錢還債被高利壓垮，去年12月底某夜2人為賭債爭吵，阮女說氣話「我去當酒家女好了！」未料，引爆李男醋意，盛怒下掐死她，再將屍身塞進床下後逃亡。李男事後LINE訊息通知死者妹「把床掀起來，姊姊在那裡！」，才讓命案曝光，警方最後在宜蘭逮捕李男。
檢方調查，兇嫌李昭宏（41歲）透過朋友介紹和死者阮紅瑛（37歲）認識交往。開工程行的李平日好賭，賭光數百萬，還欠下2百萬元賭債。
由於李男無力還錢，阮女好心借錢幫他還債，但利息將2人壓得喘不過氣，加上阮女沒有工作，李男工作又不穩定，2人也為此時常爭吵。
去年12月底，二人在家為債務吵架，阮女因為一時氣不過，脫口而出：「那我去當酒家女好了，這樣賺錢比較快！」不料李男吃醋，堅決不答應，2人嚴重爭吵，李男一怒之下掐死阮女，再把屍體放進床下，並拿走阮女皮包內的1萬元，同時向同事借5萬元，逃往宜蘭躲藏。
阮女16歲的女兒找不到母親，也聯絡不上李男，才告知家人報警。李男以死者手機傳LINE給女友妹妹：「妳回家把床掀起來，姊姊在那裡，對不起，我後悔也來不及了！」還留言意圖自盡說：「妳姊姊一個人很孤單，我要去陪她，我會跟她走。」警方和家人掀開床，果真發現陳屍床底的阮女。
李男向檢警供稱，兩個是同謀共死，才殺死她。不過檢警發現，他拿走死者的錢，加上死者身上脖子的傷勢，認定李男涉嫌殺害女友，全案依殺人罪嫌起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 一銀盜領案3東歐車手判太輕 北檢提上訴
- 男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」
- 供貨商賣Burberry假貨 購物頻道一併挨告
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 「中國統一」為北京併吞台灣 徐永明籲郝別自甘墮落
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 北韓特務愛搞暗殺 金正男表哥也慘遭毒手
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 4月財經會議 經部︰非大拜拜
- 不知蝶戀花遭停業 民眾購票不成直呼可惜
- 詹啟賢訪苗 傅學鵬讚「國民黨唯一形象清新的人」
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女嫌：以為惡作劇，不知道是殺人
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 北市黨代表聯誼 吳敦義、郝龍斌偷「咬耳朵」
- 太平間外偷車 竊賊發現車上竟有..
- NBA》羅培茲陷交易傳聞 林書豪力挺留人
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 高市上午空氣品質不良 前鎮、小港2測站達「紅害」
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 證券行情表、證券表格
- NBA》終生禁令已取消 歐克利要尼克公開道歉
- 5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級
- 愛妻愛成這樣！黃曉明辦公室竟擺這個
- 金正男持化名假護照 「金哲」是遭砲決的前北韓高官
- 美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
- 打造國家歷史風景區 鹿港爭建輕軌
- 緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 各國選美佳麗齊聚恆春 最愛與古城自拍
- 暌違1年重登裸照 花花公子「強勢回歸」
- 馮德倫還原「退讓說」 原來愛妻舒淇文人來著
- 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
- 台南北門區志發表 9旬耆老熱情令人感動
- 貿然廢止中廣頻道使用權？ NCC:104年6月已經函知
- 台北市議會「桃花窟」 情人節緋聞議員各自帶開
- 拜年看板被拆 冬山鄉長批找碴
- 誘晨翔退團？吳克群無奈自認被捅刀
- NBA》湖人尋求交易 願送走板凳暴徒威廉斯
- 哈日族別激動！換日圓前先搞清楚這3件事
- 澎湖元宵龜結緣 又見連霸有緣人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：背債女友揚言當酒家女 盛怒竟掐死她起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分