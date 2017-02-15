背債女友揚言當酒家女 盛怒竟掐死她起訴

2017-02-15 20:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣37歲阮姓女子，因男友李昭宏欠2百萬元賭債，她借錢還債被高利壓垮，去年12月底某夜2人為賭債爭吵，阮女說氣話「我去當酒家女好了！」未料，引爆李男醋意，盛怒下掐死她，再將屍身塞進床下後逃亡。李男事後LINE訊息通知死者妹「把床掀起來，姊姊在那裡！」，才讓命案曝光，警方最後在宜蘭逮捕李男。

檢方調查，兇嫌李昭宏（41歲）透過朋友介紹和死者阮紅瑛（37歲）認識交往。開工程行的李平日好賭，賭光數百萬，還欠下2百萬元賭債。

由於李男無力還錢，阮女好心借錢幫他還債，但利息將2人壓得喘不過氣，加上阮女沒有工作，李男工作又不穩定，2人也為此時常爭吵。

去年12月底，二人在家為債務吵架，阮女因為一時氣不過，脫口而出：「那我去當酒家女好了，這樣賺錢比較快！」不料李男吃醋，堅決不答應，2人嚴重爭吵，李男一怒之下掐死阮女，再把屍體放進床下，並拿走阮女皮包內的1萬元，同時向同事借5萬元，逃往宜蘭躲藏。

阮女16歲的女兒找不到母親，也聯絡不上李男，才告知家人報警。李男以死者手機傳LINE給女友妹妹：「妳回家把床掀起來，姊姊在那裡，對不起，我後悔也來不及了！」還留言意圖自盡說：「妳姊姊一個人很孤單，我要去陪她，我會跟她走。」警方和家人掀開床，果真發現陳屍床底的阮女。

李男向檢警供稱，兩個是同謀共死，才殺死她。不過檢警發現，他拿走死者的錢，加上死者身上脖子的傷勢，認定李男涉嫌殺害女友，全案依殺人罪嫌起訴。