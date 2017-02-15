真是命大！車子四輪朝天、駕駛僅「嘴角痛」。（記者李容萍攝）

2017-02-15 18:53

〔記者李容萍／桃園報導〕這個不是在「拍電影」！桃園市大溪區介壽路二段、台灣基督長老教會僑美教會前，昨天下午1輛自小客車在迴轉時，疑因吳姓駕駛打瞌睡恍神，「碰」一聲自撞安全島，車身當場180度翻覆，四輪朝天。

大溪警分局圳頂派出所員警巡邏經過，立即停車前往處理，吳姓駕駛自撞後自行從副駕駛座已破裂的玻璃窗口脫困，看到愛車翻成四輪朝天，他心有餘悸向員警表示，因為打瞌睡恍神不慎失控撞車，由於僅「嘴角痛」，並不用就醫。

大溪交通分隊獲報也派員到場協助交管，並通知拖吊車把車子吊高由人員翻正後，拖回修車廠；圍觀路人得知吳姓駕駛翻車撞成這樣能毫髮未傷，直呼「真是命大」，但也提醒他下回不要再疲勞、恍神開車了。