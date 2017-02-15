阿伯騎機車路口闖越 攔腰擦撞輕軌

2017-02-15 19:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕57歲高姓男子，今傍晚騎機車經過凱旋、擴建路的高雄輕軌路口時，剛好遇上輕軌列車即將通過，男子可能不想久等，竟騎車試圖趕在列車通過前先過，結果攔腰擦撞輕軌，轄區前鎮分局獲報後趕抵現場，將略微受到驚嚇的高男帶回警局瞭解。

但高男在警局偵訊，否認撞到輕軌車廂，警方將進一步檢視輕軌列車與男子機車有無擦痕，還會調閱監視器比對，釐清過程與責任。

高雄捷運公司事後表示，發生時間在傍晚五點十八分，被撞位置為該班車第三節，被撞處有些掉漆﹔列車在場暫停一段時間，等警方完成初步蒐證後，已於五點四十分開回機廠進行詳細檢視。

高捷指出，依規定任何人、車通過輕軌路口時，輕軌列車有優先權，高捷將檢視列車損失後，依規定向肇事騎士求償，詳細責任則由轄區警方釐清。