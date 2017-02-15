國道翻車案 士檢約談旅行社、遊覽車公司負責人

2017-02-15 18:21

［記者黃捷／台北報導］國道五號本月13日發生遊覽車翻車事故，造成33死慘劇，士林地檢署為釐清案情，今天傍晚通知「蝶戀花」旅行社負責人周繼弘、遊覽車所屬通運公司負責人黃河清到案說明，黃男稍早已抵達士檢，預計於6點半開始訊問，周男仍在路途中。

士林地檢署表示，今除發函調取該輛遊覽車農曆春節期間起迄今的ETC使用紀錄，與駕駛康育勳住家監視器畫面，以及車禍當日該車自武陵農場回程台北沿路監視錄影資料，釐清行車狀況及出勤情形。

此外，因傷勢過重、昨無法確認身分的5具大體，DNA比對今上午10時許完成，已釐清5名死者身分，並陸續發還給家屬。