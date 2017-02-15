| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中小客車與槽車車禍 1死1傷 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

國5車禍罹難家屬：比照Uber條款 火速立法汰換舊車

2017-02-15  18:42

〔記者陳紜甄／台北報導〕旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶協同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，以及蝶戀花旅行社委任律師、交通部觀光局與消保官等單位，今天下午在第二殯儀館召開治喪流程協調會，與罹難者家屬討論後續治喪流程細節。原本要討論治喪流程，但現場民眾火力全開，砲火針對周繼弘，要求他「開口」說明，車子是誰的？並質疑現場政府官員，為何爛車，還可以讓它通過上路？

司機康育薰的姐姐康麗玲表示，弟弟四、五個月前親口跟他說，遊覽車是買報銷後的車子，主要是買那個牌子，當時購買是四十到五十萬，經過焊接整理之後，車子的價格是八十到九十萬。她並說，車子是拼裝車，轉彎發生車禍，車體才會上下半身分開。「你們公司草菅人命，你們是人，我們就不是人嗎？」看到周繼弘不發一語，康麗玲甚至不悅表示，「請你拿起麥克風回答，死掉的人不能說話，你可以說話啊。」

現場有家屬質疑，開治喪協調會，根本問題沒有解決，「浪費我們的時間 ！」由於遊覽車部分屬於公路總局的業務，他說，請問公路總局，這樣的車子是如何讓它審核通過？放任他們上路？政府應該立法，以最高規格的標準汰換車齡過久的車子。他也表示，政府為了Uber，馬上通過法案，但Uber有人死掉嗎？這次的事故，是不是應該盡快立法？

司機康育薰的堂弟也附和，這種車不應該再開出來，應該明天立法馬上禁止。現場也有民眾怒吼，車子年限多久？政府單位是否有在管理？面對家屬砲火提問，周繼弘都不發一語。旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶表示，相關問題，會再跟相關單位討論並做說明。

廣告
  • 國道5號重大死亡車禍，15日下午蝶戀花旅行社與旅行公會代表等單位，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。罹難的康姓司機女兒（圖中）哭訴，旅行社要給個交待。（記者羅沛德攝）

    國道5號重大死亡車禍，15日下午蝶戀花旅行社與旅行公會代表等單位，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。罹難的康姓司機女兒（圖中）哭訴，旅行社要給個交待。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：國5車禍罹難家屬：比照Uber條款 火速立法汰換舊車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.