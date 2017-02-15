國5車禍罹難家屬：比照Uber條款 火速立法汰換舊車

2017-02-15 18:42

〔記者陳紜甄／台北報導〕旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶協同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，以及蝶戀花旅行社委任律師、交通部觀光局與消保官等單位，今天下午在第二殯儀館召開治喪流程協調會，與罹難者家屬討論後續治喪流程細節。原本要討論治喪流程，但現場民眾火力全開，砲火針對周繼弘，要求他「開口」說明，車子是誰的？並質疑現場政府官員，為何爛車，還可以讓它通過上路？

司機康育薰的姐姐康麗玲表示，弟弟四、五個月前親口跟他說，遊覽車是買報銷後的車子，主要是買那個牌子，當時購買是四十到五十萬，經過焊接整理之後，車子的價格是八十到九十萬。她並說，車子是拼裝車，轉彎發生車禍，車體才會上下半身分開。「你們公司草菅人命，你們是人，我們就不是人嗎？」看到周繼弘不發一語，康麗玲甚至不悅表示，「請你拿起麥克風回答，死掉的人不能說話，你可以說話啊。」

現場有家屬質疑，開治喪協調會，根本問題沒有解決，「浪費我們的時間 ！」由於遊覽車部分屬於公路總局的業務，他說，請問公路總局，這樣的車子是如何讓它審核通過？放任他們上路？政府應該立法，以最高規格的標準汰換車齡過久的車子。他也表示，政府為了Uber，馬上通過法案，但Uber有人死掉嗎？這次的事故，是不是應該盡快立法？

司機康育薰的堂弟也附和，這種車不應該再開出來，應該明天立法馬上禁止。現場也有民眾怒吼，車子年限多久？政府單位是否有在管理？面對家屬砲火提問，周繼弘都不發一語。旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶表示，相關問題，會再跟相關單位討論並做說明。