兄弟檔不學好 騎媽媽機車當車手

2017-02-15 20:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名楊姓男子在友人介紹下當起詐騙車手，沒想到楊男入行後「吃好逗相報」，竟拉在市場工作的弟弟也擔任車手，2人搭檔1人領錢1人把風，騎著媽媽的機車在台中四處領錢，有時擔心時間來不及，還各佔1台提款機領錢，太平分局接獲民眾報案調閱監視器追緝，發現有7位民眾受害，提領贓款近百萬，近日將2人依詐欺罪嫌移送法辦。

太平分局偵查隊去年8月接獲民眾報案，指稱接獲詐騙集團偽裝成親友，以「猜猜我是誰？」的手法，謊稱急需用錢騙走6萬元，獲報後立即進行偵辦，發現全台各地至少有7位民眾被該集團所騙，受騙金額約67萬。

員警立刻調閱監視器清查提款車手，發現提款車手2人一組騎著機車領款，依車籍資料追查，才發現竟是楊姓兄弟檔騎著媽媽的機車犯案。

警方調查發現，楊姓哥哥（36歲）去年8月經友人介紹加入詐騙集團當車手，因覺得當車手輕鬆好賺，竟拉著在市場工作的弟弟（35歲）一起當起車手，2人還搭檔一起在台中的超商和金融機構提款機四處領錢，有時為了加快領錢時間，還1人各佔1台提款機同步領錢。

警方近日找上2人，發現哥哥早已經因另一件詐欺案在監服刑，2人坦承因缺錢花用才加入詐騙集團當車手，每次約可拿到贓款的3%，至少已經提款13次，訊後將2人依詐欺罪嫌函送法辦。