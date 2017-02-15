賞櫻「低價」團 罹難家屬爆：領隊日薪僅800元

2017-02-15 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車，發生33死重大事故，外界質疑低價為肇事原因之一，今日領隊蕭如進的妻子公布旅行團的收支明細，司機一天薪水僅1800元，領隊費更是只有800元。

根據《聯合報》報導，蕭如進的妻子在治喪協調會中，公佈旅行團的收支明細，其中司機康育薰薪水為1800元、加上茶水費500元，實領2300元；而她的先生薪水更是只有800元、加上茶水費500元，實領也只有1300元。

蕭如進的妻子強調，先生在蝶戀花公司任職4年，每天收工領薪水後，就將公司當天收入繳回，當天在車上收取的費用也是如此，扣除司機及領隊的薪水、茶水費，其餘的都交給公司，並要求蝶戀花代表周繼弘當面簽收。她強調先生並非正式員工，但公司從未給他保勞健保。