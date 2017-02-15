騙購買球隊球衣 前職籃球員受騙21萬

2017-02-15 17:52

〔記者王定傳／新北報導〕男子林昱辰謊稱是新北市議員邱烽堯助理，以拍高中籃球聯賽（HBL）明星球員、贊助比賽等理由，向茱莉亞廣告傳播公司騙錢，又宣稱是茱莉亞公司專案經理，向前職籃球員黃寶賜訂購價值21萬的球衣等物品，並盜開茱莉亞公司支票，新北地院依偽造有價證券、詐欺罪判他5年8月徒刑，其中2年2月得易科罰金。

判決書指出，25歲的林昱辰曾加入台灣錄影傳播事業協會，認識協會會長，即茱莉亞廣告莊姓女負責人，104年3月間，他謊稱獲得教育部體育署全民運動處專案補助，對HBL球員錄製專訪影片，先由茱莉亞施作，再代為請款。

同年4月底，他以市議員邱烽堯要贊助的名義，要茱莉亞錄製104年草屯鎮籃委會主委盃全國籃球錦標賽球員專訪；7月間，林男再以邱烽堯不便用個人名義組籃球隊，參加鬥牛賽為由，要莊女以茱莉亞公司名義組隊參賽，事後再跟邱請款，詐騙攝影、住宿等費用共15萬餘元。

不僅如此，林男還向黃寶賜訂購球隊球衣、防護用品等21萬餘元，事後黃男追討，林男竟趁莊女出國，受託照顧愛犬時，潛入公司盜開20萬元支票；此外，林男以幫中國國民黨雙和區黨部輔選造勢、裝設監控主機等理由，詐欺另兩家公司，甚至向許姓友人謊稱，可用低價購屋，騙得佣金。