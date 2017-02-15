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疑注射毒品過量 男手握針筒陳屍弟住處

2017-02-15  21:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕54歲蘇姓男子，昨日深夜被發現陳屍僵臥弟弟住處，手中還緊抓著一支注射針筒；警方懷疑有毒品前科的蘇男，是因注射毒品過量暴斃，現進行調查中。

警方表示，蘇男因毒品案服刑出獄後，和從事攤販的弟弟同住在萬華區民宅頂加蓋鐵皮屋，生活起居都由弟弟照料。昨天上午，弟弟見蘇男在房間內看電視，外出前還買好中餐交待對方要好好吃飯。

昨日晚11時許，死者弟弟返家，發現午餐絲毫未動，出聲詢問又無人回應聲，他越想越不對勁，衝進房間才看見哥哥倒在床上，身體僵硬蜷曲，紫色屍斑幾乎遍佈全身，手中還緊握著一支針筒。

警方今日調閱監視器，未發現可疑人出入，房間內也沒有遺書，研判死者應是毒品注射過量，但確實死因仍待檢方相驗後釐清。

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  • 蘇姓男子手握針筒陳屍弟住處。（記者劉慶侯翻攝）

    蘇姓男子手握針筒陳屍弟住處。（記者劉慶侯翻攝）

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